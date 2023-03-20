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الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمان بعد تصريحات تحريضية لوزير المالية
نيوزميكر

كيف وصف مجلس الإفتاء الروسي حرق جنود أوكران للقرآن الكريم؟

أخبار العالم

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حلقة نيوزميكر مع النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف.

أبرز تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:
 
 
- ندين بشدة تصرف الجنود الأوكرانيين بحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم
- ما حدث في أوكرانيا يتطابق مع ما يحدث في أوروبا من تدنيس للكتب المقدسة
- السلطات الأوكرانية والقيادة الروحانية لم تدن تصرف الجنود الأوكرانيين
- في القانون الروسي يمنع الاستهزاء وتدنيس المقدسات في جميع الديانات
- في روسيا يعيش الناس من كل الديانات في تسامح واحترام
- ندعو الدول الغربية لتعديلات دستورية تؤمن الحماية للمؤمنين في بلدانهم
- أوكرانيا وقعت تحت تأثير الدول الغربية وتكرر ما يجري هناك
- نستقبل الكثير من الوفود من الدول الإسلامية والعربية في روسيا
- روسيا تلعب دورا هاما في نشر التسامح الديني وهذا مفقود عند الغرب

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