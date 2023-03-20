كيف وصف مجلس الإفتاء الروسي حرق جنود أوكران للقرآن الكريم؟

حلقة نيوزميكر مع النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف.

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أبرز تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:





- ندين بشدة تصرف الجنود الأوكرانيين بحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم

- ما حدث في أوكرانيا يتطابق مع ما يحدث في أوروبا من تدنيس للكتب المقدسة

- السلطات الأوكرانية والقيادة الروحانية لم تدن تصرف الجنود الأوكرانيين

- في القانون الروسي يمنع الاستهزاء وتدنيس المقدسات في جميع الديانات

- في روسيا يعيش الناس من كل الديانات في تسامح واحترام

- ندعو الدول الغربية لتعديلات دستورية تؤمن الحماية للمؤمنين في بلدانهم

- أوكرانيا وقعت تحت تأثير الدول الغربية وتكرر ما يجري هناك

- نستقبل الكثير من الوفود من الدول الإسلامية والعربية في روسيا

- روسيا تلعب دورا هاما في نشر التسامح الديني وهذا مفقود عند الغرب