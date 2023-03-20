كيف وصف مجلس الإفتاء الروسي حرق جنود أوكران للقرآن الكريم؟
حلقة نيوزميكر مع النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف.
أبرز تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:
- ندين بشدة تصرف الجنود الأوكرانيين بحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم
- ما حدث في أوكرانيا يتطابق مع ما يحدث في أوروبا من تدنيس للكتب المقدسة
- السلطات الأوكرانية والقيادة الروحانية لم تدن تصرف الجنود الأوكرانيين
- في القانون الروسي يمنع الاستهزاء وتدنيس المقدسات في جميع الديانات
- في روسيا يعيش الناس من كل الديانات في تسامح واحترام
- ندعو الدول الغربية لتعديلات دستورية تؤمن الحماية للمؤمنين في بلدانهم
- أوكرانيا وقعت تحت تأثير الدول الغربية وتكرر ما يجري هناك
- نستقبل الكثير من الوفود من الدول الإسلامية والعربية في روسيا
- روسيا تلعب دورا هاما في نشر التسامح الديني وهذا مفقود عند الغرب