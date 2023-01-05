كيف كشفت الأزمة الأوكرانية ضعف حلف الناتو عسكريا؟

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يحذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من خطورة التقليل من قدرات روسيا

مضيفًا أنه لا توجد مؤشرات على أن موسكو غيّرت أهدافها بشأن الأزمة الأوكرانية، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحلف بحاجة إلى المزيد من الجنود والذخائر والأسلحة لرفع قدراته القتالية للدفاع المشترك.



وفيما تعلن باريس أنها ستسلم دبابات قتالية خفيفة إلى أوكرانيا، يحذر ساسة ألمان في المقابل من تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية ليوبارد اثنان، مشيرين إلى أن من مصلحة الجميع منع تصعيد الصراع.

فكيف يمكن تفسير تصريحات ستلوتنبرغ الأخيرة؟ وهل المعسكر الغربي قادر على الاستمرار في ضخ كييف بالعتاد والأسلحة على نفس المنوال لفترة طويلة؟

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