كيف فرضت صواريخ الفصائل الفلسطينية معادلة جديدة على إسرائيل؟

مشهد نادر الحدوث.. صواريخ من سوريا انطلقت بعملية تبناها ما يعرف بفصيل القدس، تجاه الجولان السوري المحتل

وذلك بعد أيام قليلة على استهداف اسرائيل بصلية من الصواريخ من جنوب لبنان ما حدا بالقوات الإسرائيلية للرد عليها بغارات على مواقعَ عسكريةٍ في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

تطوراتٌ ترتبط بالوضع الداخلي في الأراضي الفلسطينية واحتقانٍ ينذر بانتفاضة جديدة بالنظر للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والأقصى. لكن وهنا قد يحتار البعض، ترسل أطرافٌ رسميةٌ وغيرُ رسمية رسائلَ بأن الوقت غير مناسب للحرب والتصعيد.

- فماذا وراءَ إطلاق الصواريخ وهل انطلقت بالتنسيق مع أصحاب القرار في كل من سوريا ولبنان؟

- وماهي خياراتُ إسرائيل.. هل بدأت تتغير وتتعقد تبعا لاحتمالية اشتعال كلِ الجبهات دفعة واحدة في أي حرب قادمة؟

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