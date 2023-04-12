كيف ضربت السعودية عرض الحائط بتحذير واشنطن من مصالحة سوريا؟

على إثر التقارب الأخير بين دمشق والرياض، يحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رحاله في المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

تبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

هذه الأرضية الخصبة الآخذة بالتشكل بين سوريا ومحيطها العربي مؤخرا، تكللت مؤخرا بدعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاجتماع في مدينة جدة السعودية بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس ومصر والأردن والعراق لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

فما التحديات التي تقف أمام عودة دمشق إلى الصف العربي؟ وكيف تنظر واشنطن للمساعي السعودية الرامية لإعادة سوريا إلى لحضنها العربي عقب استعادتها مؤخرا للعلاقات مع إيران؟

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