كيف سيوقف العرب والغرب معارك الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟

لا صوت يعلو فوق صوت الحرب في السودان. يطوي القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومه الخامس ولا تلوح في الأفق نهاية لحمام الدم.

أبرز ما طبع اليوم الخامس من المعارك، طيُّ صفحة الجنود المصريين مع تأكيد وصولهم إلى القاهرة.. سيطرة الجيش السوداني على مدينة مروي ومواقع في دارفور، وإعلانُهُ السيطرة على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. ما يلوح في الأفق أزمة إنسانية كارثية، في ظل مواصلة عدَّاد الضحايا الارتفاع، ونداء الاستغاثة الذي أطلقته المستشفيات والمنظمات الدولية بشأن الوضع الإنساني. وفي ظل كل ما يجري ينتظر السودانيون المبادرات الخارجية، أملاً في أن تساعد على منع الأسوأ.. فما الذي يمنع انزلاق السودان نحو المجهول؟

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