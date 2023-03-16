كيف سيمنع الجيش الروسي سعي الغرب لإرسال قواته لأوكرانيا؟

عقب الهزائم العسكرية التي تلقتها في الآونة الأخيرة، يتضح جليًا حجم الأزمة التي تعيشها القوات الأوكرانية على جبهة أرتيومفسك باخموت،

وذلك أمرٌ قد يؤدي بنظام كييف إلى أحداث عسكرية خطيرة لا تصب في مصلحته، بحسب ما يؤكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي أشار إلى أن الظروف الجوية ليست في صالح الجيش الأوكراني، لأنه لا يستطيع استخدام معدات ثقيلة.

هذا الموقف الروسي تعززه تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان الذي أكد أن الدول الغربية اقتربت من بحث إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى إصابة هذه الدول بحمّى الحرب.

فما تبعات الإقدام على إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا؟ وكيف ستتعاطى موسكو مع ذلك في حال تحوله إلى حقيقة واقعية؟

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