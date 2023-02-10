كيف سيستفيد منكوبو زلزال سوريا من تخفيف واشنطن للعقوبات؟

جمدت واشنطن عقوباتها المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر لتسهيل عمليات إغاثة المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات الشمال السوري وما خلفه من دمار واسع وأعداد كبيرة من الضحايا

الخارجية السورية وصفت الإجراء الأمريكي المؤقت بالمضلل بهدف تقديم إنطباع إنساني كاذب، وطالبت برفع الإجراءات القسرية القاتلة المفروضة على الشعب السوري فورا ، ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات.. متهمة الغرب بتسييس المساعدات الإغاثية وأن الحسّ الإنساني منعدم في الضمير الغربي..

فهل يعكس القرار القرار الأمريكي اعترافا بالتداعيات السلبية للعقوبات على حياة المواطنين السوريين؟

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