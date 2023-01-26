كيف ستسحق روسيا الدبابات الغربية بأوكرانيا؟

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ضيف الحلقة ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر.

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ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية لـRT: الحرب الأوكرانية هي جزء من استراتيجية وضعها واشنطن والناتو لتقويض روسيا

ريتر لـRT: العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت في تقويض قدراتها

ريتر لـRT: واشنطن والناتو دخلا مرحلة جديدة من الضغط على روسيا عبر زيادة دعم أوكرانيا عسكريا

ريتر لـRT: دبابات "ليوبارد 2" و"أبرامز" لن تغير المعادلة في المواجهة القائمة

ريتر لـRT: روسيا تنتصر في المعارك وستواصل تحقيق الانتصارات