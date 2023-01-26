 
مباشر
نيوزميكر

كيف ستسحق روسيا الدبابات الغربية بأوكرانيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umtv

ضيف الحلقة ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر.

ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية لـRT: الحرب الأوكرانية هي جزء من استراتيجية وضعها واشنطن والناتو لتقويض روسيا

ريتر لـRT: العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت في تقويض قدراتها

ريتر لـRT: واشنطن والناتو دخلا مرحلة جديدة من الضغط على روسيا عبر زيادة دعم أوكرانيا عسكريا

ريتر لـRT: دبابات "ليوبارد 2" و"أبرامز" لن تغير المعادلة في المواجهة القائمة

ريتر لـRT: روسيا تنتصر في المعارك وستواصل تحقيق الانتصارات

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا