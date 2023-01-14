كيف سترد تركيا على شرط الكونغرس الأمريكي بشأن إف-16؟

أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتظر الحصول على ‏موافقة الكونغرس لبيع مقاتلات إف-16 لتركيا، شريطة موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو

في محاولة لاستخدام ملف الاسلحة للضغط على أنقرة لتغيير موقفها قبل زيارة يجريها وزير الخارجية التركي الى واشنطن الأسبوع المقبل..



وتشمل الصفقة شراء نحو أربعين طائرةً جديدة، وإعادةَ تأهيل نحو ثمانينَ طائرة أخرى من هذا الطراز تملكها أنقرة بالفعل، بالإضافة الى تأمين كميات من القنابل وذخائر تسليح الطائرات. يذكر أن الولايات المتحدة منعت تصديرَ مقاتلات أف 35 الى تركيا بعد اقتنائها منظومةَ أس 400 الروسية، كما تنوي بالمقابل بيع نحوِ 30 طائرة من طراز أف خمسة وثلاثون الى اليونان الجارةِ لتركيا وخصمها القديم في المنطقة..

فهل تذعن أنقرة للضغوط الأمريكية وتتخلى عن شروطها حول انضمام فنلندا والسويد للحلف الأطلسي؟

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