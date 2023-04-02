كيف سترد إيران على مقتل مستشارين لها بقصف إسرائيلي في سوريا؟

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من المستشارين العسكريين في سوريا، في استهدافٍ إسرائيليٍّ لمواقعَ بمحيط دمشق

مستغربة من غياب رد فعل رادع من المجتمع الدولي على هذه الهجمات التي تنتهك السيادةَ السورية ، وقد طالت أيضا مطاراتٍ مدنية ومناطق سكنية..

إلى ذلك، أفادت وسائلُ إعلامٍ إيرانية بأن القواتِ الإيرانيةَ طردت طائرةً تابعةً للبحرية الأمريكية دخلت المجالَ الجوي لإيران، في المقابل، أعلن رئيسُ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصلُ استهدافَ أعدائها على جميع الجبهات، مؤكدًا أن الخلافاتِ الداخليةَ لن تؤثرَ على قوة تل أبيب.. وفي السياق، أعلن مصدرٌ عسكري سوري إصابةَ خمسةِ عسكريين بجروح جرّاء هجومٍ إسرائيلي استهدف نقاطًا في محافظةِ حمص وريفِها.. فكيف سترد إيران على إستهداف مستشاريها في سوريا؟

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