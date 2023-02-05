كيف دمرت كذبة كولن باول بمجلس الأمن دولة العراق؟

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو إلى مناقشة أكاذيب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول داخل مجلس الأمن قبل عشرين عام،

بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الأمر يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.. من جانبه، وصف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين ما حدث بأنه جريمةٌ ضد الإنسانية، وأضاف أن سياسة الغرب قائمةٌ على الكذب، وهو ما أكدته حسب فولودين واقعة كولن باول والتأكيدات الغربية حول عدم توسع الناتو شرقا واتفاقات مينسك..

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