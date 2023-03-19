كيف دمرت "الكذبة الأمريكية الشنيعة" العراق قبل 20 عاما؟

عشرون عاما على دمار العراق في واحدة من أكبر كذبات التاريخ الحديث، والعراب دائما وأبدا واشنطن ومن في جوقتها كبريطانيا وفرنسا من الدول التي سعت دائما لتكون شرطي العالم

وهو ما خلف دولة تعاني حتى الآن من تبعات هذا الغزو والدمار الذي لحق ببلد نافس في فترة من الفترات دولا عديدة في العلم والسياسة وحتى في القوة العسكرية.

اليوم وفي هذه الذكرى تحاول موسكو طرح القضية من جديد مطالبة بإجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي اليوم.

فما هي القدرة على محاسبة دول دمرت تلك الدولة وغيرَها وتركتها في مهب التناحر الطائفي والإقليمي؟

كيف يمكن تقييم ما جرى، وألا يعتبر ظهور الإرهاب في المنطقة نتيجة طبيعية لغزو العراق واحتلاله؟

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