كيف أفشل الجيش الروسي دعم بايدن العسكري لأوكرانيا؟

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن عبر القطار خلسة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

الرئيسُ الأمريكي تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ، وأعلن حزمة جديدة من المساعداتِ العسكرية بنحوِ خمسمئة مليون دولار، بالإضافة الى حزمة عقوباتٍ ينتظر إعلانها ضد روسيا الأسبوعَ المقبل... وفي السياق قال البيت الأبيض إنه أخبر الجانبَ الروسي بالزيارة مسبقا لتجنبِ أي صدام بين القوتين النوويتين.. بينما قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف إن بايدن وصل كييف بعد حصوله على ضمانات لأمنه من روسيا

فما دلالاتُ زيارةِ بايدن الى أوكرانيا؟ وما أهميةُ ما تم الإعلان عنه من دعم عسكري؟

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