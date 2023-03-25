كيف أفشل الجيش الروسي خطط نظام كييف لشن هجوم مضاد؟

قال الرئيس الأوكراني إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة، بينما تعهد قادة الاتحاد الاوروبي بتسريع إيصال المساعدات العسكرية الى أوكرانيا.

وفي هذا السياق قال مستشار الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس ريكاردز، إن هزيمة أوكرانيا في النزاع أمر لا مفر منه، بسبب نقص الذخيرة الحاد لدى القوات الأوكرانية. ويرى الخبير أن هذه الهزيمة، قد تدفع الدول الغربية إلى الدخول في نزاع مباشر مع روسيا..

بينما حذر الرئيس الروسي من استخدام قذائف اليورانيوم المنضب وقال إن من يستخدمونها سيضرون شعبهم بالمقام الأول، كاشفا عن اتفاق بين مينسك وموسكو لنشر اسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

فما هي أساب تراجع كييف عن الهجوم؟ وهل يمضي الغرب نحو صدام نووي مع موسكو؟

Your browser does not support audio tag.