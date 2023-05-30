كيف أفشل الجيش الروسي خطط مراكز صنع قرار كييف لشن هجوم مضاد؟

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية، مشددا على أن كييف تسعى من وراءها لترهيب السكان.

في هذا السياق أضاف بوتين أن القوات الروسية تهاجم المنشآت العسكرية لأوكرانيا خلافا لكييف التي تحاول ضرب المواقع المدنية، مشيرا إلى أن الهجمات الجوية الأخيرة تمكنت من ضرب المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

على الجانب الأوكراني نفى مستشار الرئاسة ميخايلو بودلياك مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم الطائرات المسيرة، لكنه أضاف أن بلاده ستستمتع بمشاهدة المزيد منها، يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عدم تأييدها لتنفيذ أي هجمات تستهدف العمق الروسي.

فما هي الرسائل من وراء هجوم المسيرات؟ وما هي خيارات موسكو للتعاطي مع تهديد الطيران المسير؟

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