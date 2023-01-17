كيف أفشلت روسيا عقوبات الغرب على نفطها؟

خلال ترأسه اجتماعًا مع كبار المسؤولين حول الأوضاع الاقتصادية في روسيا، أكد الرئيسُ فلاديمير بوتين أن النتائجَ الاقتصادية، للعام الماضي في روسيا، فاقت بكثير توقعات كلِّ الخبراء،

مضيفًا أن عجزَ الميزانية كان الأفضل بين دول مجموعة العشرين،

وفيما يؤكد بوتين أن إنتاج النفط في العام ألفين واثنين وعشرين زاد بنحو اثنين في المئة رغم العقوبات الغربية، شدد في المقابل أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا كان بسبب العقوبات.

فكيف نجحت روسيا في إفشال العقوبات الغربية؟ وما الذي يمكن أن يبنى عليه في المرحلة اللاحقة؟

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