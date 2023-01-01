كوريا الجنوبية أم الشمالية.. من يطلق شرارة الحرب؟

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع للحزب الحاكم على الحاجة إلى زيادة عدد الرؤوس النووية التكتيكية في البلاد بشكل كبير، وإطلاق قمر صناعي للتجسس في وقت قريب.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول أمر قادة الجيش بالاستعداد للرد على ما وصفه باستفزازات جارته الشمالية.. بينما حذرت وزارة دفاعه من نهاية النظام في كوريا الشمالية إذا أقدم على استخدام السلاح النووي.. واشنطن وطوكيو دانتا خطط بيونغ يانغ لتوسيع قدراتها النووية، واعتبرت الخطوة من شأنها أن تعقد المشهد الأمني في المنطقة..

فما الذي يدفع نحو تصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا؟

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