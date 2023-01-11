كريم يونس.. الحرية بعد 40 عاما بسجون إسرائيل
مقابلة مع الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس.
الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس لـ: RT لم أتوقع أن تشن حملة إعلامية ضدي ومنعي من الفرحة بالتحرير من الاعتقال
يونس لـ: RT لن يستطيع أحد سلبي وعائلتي وشعبي الفرحة بعد تحريري
يونس لـ: RT الأسير مروان البرغوثي أصر على توديعي بعد مشادة كلامية مع الشرطة الإسرائيلية
يونس لـ: RT الإضرابات كانت سلاحنا الأول والأخير في السجون الإسرائيلية لتحقيق مطالبنا
يونس لـ: RT نحن نواجه حركة استعمارية عنصرية
يونس لـ: RT الشعب الفلسطيني يقاوم منذ 100 عام وسينتصر وتتحرر جميع الأراضي
يونس لـ: RT فلسطين أرضنا والقدس الشريف عاصمتنا الأبدية
يونس لـ: RT قناة RT العربية إحدى القنوات القليلة الموجودة داخل السجون
يونس لـ: RT جميع الأسرى يثقون بقناة RT.