كريم يونس.. الحرية بعد 40 عاما بسجون إسرائيل

مقابلة مع الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس.

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الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس لـ: RT لم أتوقع أن تشن حملة إعلامية ضدي ومنعي من الفرحة بالتحرير من الاعتقال

يونس لـ: RT لن يستطيع أحد سلبي وعائلتي وشعبي الفرحة بعد تحريري

يونس لـ: RT الأسير مروان البرغوثي أصر على توديعي بعد مشادة كلامية مع الشرطة الإسرائيلية

يونس لـ: RT الإضرابات كانت سلاحنا الأول والأخير في السجون الإسرائيلية لتحقيق مطالبنا

يونس لـ: RT نحن نواجه حركة استعمارية عنصرية

يونس لـ: RT الشعب الفلسطيني يقاوم منذ 100 عام وسينتصر وتتحرر جميع الأراضي

يونس لـ: RT فلسطين أرضنا والقدس الشريف عاصمتنا الأبدية

يونس لـ: RT قناة RT العربية إحدى القنوات القليلة الموجودة داخل السجون

يونس لـ: RT جميع الأسرى يثقون بقناة RT.