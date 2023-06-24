 
مباشر
عاجل
بريغوجين يغادر مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف (فيديو)
اسأل أكثر

قوات "فاغنر" تعود إلى معسكراتها الميدانية

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkht

تمرد عسكري لأقل من أربع وعشرين ساعة نجحت وساطةٌ بيلاروسية في وأده ونجحت في التهدئة وخفض التوتر ووقف تحركات قوات فاغنر على الأراضي الروسية حسب إعلان الرئاسة البيلاروسية

وذلك بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أكد في وقت سابق أن أولئك لن يُفلتوا من العقاب الذين صوبوا سلاحَهم نحو رفاقهم في القتال وخانوا وطنهم روسيا..
تمرد قائد قوات فاغنر العسكرية انتهى مبدئيا بعد أن راهنت عليه الكثير من الجهات الخارجية في خلط الأوراق وتفريق الصف ودب الخلاف في الداخل الروسي في وقت تحارب فيه أكثرُ من خمسين دولة بلادَه.
- ما هي حدود ومعايير الوساطة البيلاروسية للتهدئة؟
- ماذا عن مصير تلك القوات وما هي الضمانات التي قدمتها وقُدمت لها؟
- ما انعكاسات استدارة بندقية فاغنر نحو رفاقهم على سير العملية العسكرية الخاصة وهل تستغل القوى الغربية ذلك لقلب الموازين على الأرض؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات جديدة في العصيان المسلح.. بيان لـ"فاغنر" وإعلان رئاسي من لوكاشينكو