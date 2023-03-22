قذائف يورانيوم بريطانية لأوكرانيا.. هل تصطدم روسيا مع الناتو؟

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من عواقب إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف والتي ستؤدي إلى تصعيد كبير للوضع

وقال لافروف إن روسيا لديها التزام بالمعايير الدولية للحرب ، وسترد وفق عقيدتها العسكرية ، وستأخذ في الاعتبار حقيقة أن البريطانيين يصعدون الصراع وينقلونه إلى خطوة جديدة خطيرة للغاية.

بينما قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الخطوة البريطانية ستجلب مأساة عالمية، وستؤثر على الدول الأوروبية نفسها وإن فكرة الحرب حتى آخر أوكراني ،قد تتحول الى حرب حتى آخر أوروبي. وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي نفى أن تكون الخطوة تصعيدا نوويا للصراع، واعتبر الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. فيما أعربت لأمم المتحدة عن قلقها ومعارضتها استعمالَ قذائفِ اليورانيوم في أي مكان بالعالم نظراً لعواقبها الخطيرة على صحة البشرية..

فهل تضع بريطانيا العالم أمام صدام نووي؟

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