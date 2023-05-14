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نيوزميكر

فصائل غزة وإسرائيل.. هدنة تستبعد حربا شاملة

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انتهت جولة أخرى من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل عقب تمكن الوسيط المصري من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بعد خمسة أيام من نزال الصواريخ.

المواجهة الأخيرة التي أطلقت عليها الفصائل معركة ثأر الأحرار يرى خبراء أنها أظهرت وحدة عالية من التنسيق العسكري والسياسي بين قوى الفصائل خاصة الحركتين الكبريين حماس والجهاد، فضلا عن أن رشقات الصواريخ نجحت في الوصول إلى تل أبيب والقدس رغم منظومة القبة الحديدية.

فما شكل الاختراق العسكري الذي حققته الفصائل عبر المواجهة الأخيرة مع إسرائيل؟ وما مصير الهدنة في ظل عدم نص اتفاق وقف إطلاق النار حرفيا على التزام تل أبيب بوقف سياسة الاغتيالات؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي.

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