ضربات إسرائيل للبنان وسوريا.. هل تجر إيران لمواجهة مباشرة؟

في مشهد أصبح مألوفا تغير الطائرات الإسرائيلية على الأراضي السورية مستهدفة هذه المرة منطقة الديماس شمال غرب دمشق وسط سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

هذا القصف يأتي عقب غارات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي كفرسوسة في العاصمة السورية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وسط ذلك، يستمر أيضًا القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل امرأة لبنانية وإصابة ابنتها بجروح خطيرة إثر غارة استهدفت حي المشاع بين مجدل زون والمنصوري في الجنوب اللبناني.

فما الرسائل التي تبعث بها تل أبيب من وراء تكثيف الضربات على سوريا ولبنان؟ وإلى أي درجة قد يدفع ذلك المنطقة إلى حرب شاملة؟

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