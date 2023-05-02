صواريخ غزة ترد على وفاة الأسير خضر عدنان.. وإسرائيل تصعد

رد الجيش الإسرائيلي لم يتأخر على إطلاق الصواريخ من غزة.. سلاح الجو الإسرائيلي أعلن استهدافه عدة مواقع للفصائل الفلسطينية داخل القطاع..

فيما أعلنت كتائب القسام عن أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران المغير على القطاع بصواريخ أرض - جو.. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا عن رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة..

هذا التصعيد يأتي بعد الإعلان عن وفاة الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان عقب ستة وثمانين يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية وهو ما دفع فصائل غزة منذ الإعلان عن وفاة الأسير لدك المستوطنات المحاذية للقطاع بصواريخها ما أجبر تل أبيب على إلغاء مناورات عسكرية كانت مقررة في المنطقة.

فإلى أين يتجه مسار الأحداث عقب وفاة الأسير خضر عدنان؟ وما قدرة غزة وتل أبيب على الدخول في جولة تصعيد جديدة من المواجهة؟

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