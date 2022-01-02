صواريخ "السهم" بغزة تستهدف المروحيات الإسرائيلية.. ما خيارات تل أبيب؟

في نقلة جديدة بقوة الردع، أعلنت حركة حماس أن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة استخدمت صواريخ ومضادات ثقيلة في تصديها للغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف في قطاع غزة

عقب إطلاق صاروخين من القطاع سقطا في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل تل أبيب.

حماس أكدت أنها استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخين من طراز "سام سبعة".

فما هي رسائل حماس لإسرائيل من وراء هذه الخطوة النوعية؟ ثم ما احتمالات انفجار الأوضاع بين الطرفين على إثر التصعيد الأخير؟

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