زيارة يلين إلى بكين.. صراع الاقتصاد والسياسة

رغم حديثها عن إشارات إيجابية وتصريحات الرئيس الأمريكي حول إمكانية بناء اتصالات مع الصين، تغادر جانيت يلين وزيرةُ الخزانة الأمريكية بكين بعد زيارة استمرت لأربعة أيام،

حاولت من خلالها ترتيبَ ما يمكن ترتيبه من الخلافات بين البلدين مسترشدة بما وصفته بالممارسات الاقتصادية غيرِ العادلة والإجراءات العقابية من الصين.. فالعالم كبير بما يكفي لازدهار البلدين، هكذا ترى يلين متناسية سياسات بلادها في صراع المنافسة وفرض العقوبات بل واعتبار الآخر تهديدا لأمنه القومي.

- فما الذي تعود به وزيرة الخزانة لواشنطن وهل تمكنت بالفعل من إيجاد لَبِنَهٍ يمكن من خلالها البناءُ نحو تطوير العلاقات المشتركة خاصة أن واشنطن تتحدث عن تقدم في بعض المسائل العالقة؟

- وماذا عن موقف الصقور في واشنطن تجاه بكين وملف التحالفات العسكرية والعقوبات الاقتصادية على شركات الصناعات العملاقة وتصريحات ساستها المتكررة حول نظام الحكم في الصين..





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