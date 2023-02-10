زلزال مدمر بتركيا وسوريا.. أين الصحة العالمية؟

مع تزايد أعداد الضحايا وتفاقم الحالة الإنسانية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يكثف المجتمع الدولي من جهوده الإنسانية للاستجابة للحاجات العاجلة والملحة للمنكوبين.

وتذليل الكثير من العقبات والصعوبات أمام وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

خاصة في ظل انقطاع طرق المواصلات بسبب الزلزال، وجود بعض المناطق السورية خارج سيطرة الدولة بالإضافة الى العقوبات المفروضة من جانب واحد على الحكومة السورية وما تسببه من آثار على وصول المساعدات الإغاثية و الحالة الاقتصادية في سوريا بشكل عام... منظمة الصحة العالمية أعلنت تخصيص ثلاثةِ ملايين دولار لجهود الإغاثة، ويتوجه مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس الى سوريا لبحثِ تنسيق الجهودِ الإغاثية...

المزيد عن دور منظمة الصحة العالمية في الحديث مع المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارغريت هاريس.

Your browser does not support audio tag.