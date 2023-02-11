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روسيا ومصر.. علاقات تتحدى الضغوط الغربية

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مقابلة مع سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية غيورغي بوريسينكو.

أبرز تصريحات السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو لبرنامج نيوزميكر:

السفير الروسي في مصر لـ RT: مصر شريك أساسي لروسيا وتلعب دورا مهما في العالم العربي وإفريقيا

بوريسينكو لـ RT: روسيا ومصر لديهما مجموعة من المشاريع الضخمة في عهد الرئيس السيسي

بوريسينكو لـ RT: روسيا طورت علاقاتها مع الشركاء في الشرق والجنوب

بوريسينكو لـ RT: بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر 6 مليارات دولار في العام الماضي

بوريسينكو لـ RT: مصر تشارك بنشاط في التعاون مع روسيا رغم الضغوطات الغربية

بوريسينكو لـ RT: مصر اتخذت موقفا متوازنا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

بوريسينكو لـ RT: ندعو شركاءنا المصريين للانتقال إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية المفيد للبلدين

بوريسينكو لـ RT: الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح سياسي خارجي

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