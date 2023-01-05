روسيا تعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار بأوكرانيا.. ماذا بعد؟

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على خطوط التماس في أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من نهار الجمعة حتى نهاية يوم السبت السابع من يناير..

وذلك استجابة لدعوة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، لإتاحة الفرصة للمواطنين لحضور قداس عيد الميلاد ولكن الجانبَ الاوكراني أعلن رفضه الالتزامَ بهذه الهدنة..

من جانب آخر أكد بوتين في مكالمةٍ هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا منفتحةٌ على الحوارِ بشأنِ أوكرانيا حالَ تنفيذِ كييف المطالبَ الروسية ، والأخذِ بالاعتبارِ الواقعَ الجديدَ على الأرض داعيا الى إزالة الحواجز أمام صادرات الحبوب الروسية وتوسيعِ التعاون بين البلدين في مجالاتِ الغاز والطاقة، بينما أعرب أردوغان عن سعيه للوساطةِ بين روسيا وأوكرانيا وانتظارِ نتائج لقاء وزراءِ الخارجية للنظر في إمكانية تحديد لقاءٍ مع الرئيس السوري...

فهل تنجح المساعي التركية في التقارب مع دمشق والوساطة بين روسيا وأوكرانيا؟

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