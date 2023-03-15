روسيا تحذر.. هل تغامر المسيّرات الأمريكية فوق البحر الأسود؟

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن موسكو ستسعى للحصول على حطام المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم،

مضيفًا أن الوضع المتعلق بالمسيرة دليلٌ آخرُ على مشاركة واشنطن في الأعمال القتالية ضد روسيا.

وفيما يشير المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض تعليقه على حادث المسيرة إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن سيئة للغاية وفي أدنى مستوياتها، تثار أسئلة عن طبيعة المهمة التي كانت تنفذها المسيرة الأمريكية قرب الحدود الروسية؟ وعن تداعيات الحادثة على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟

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