روسيا تحذر من عواقب وخيمة.. ما مصير المحكمة الجنائية الدولية؟

انهيار لمنظومة القانون الدولي.. هكذا وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قرارَ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد إصدارها "مذكرة اعتقال" بحق الرئيس بوتين.

موسكو ردت بفتح قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها مؤكدة أن المحكمة لا تملك الأسباب ولا الأساس القانوني لملاحقة المواطنين الروس وكيفَ برئيس دولة كروسيا والذي يتمتع بحصانة دولية مطلقة.

ما هي تبعات قرار الجنائية على المنظومة القضائية ككل وعلى سمعة المنظمات الدولية وهل باتت تلك المنظمات أداة بيد واشنطن ومحورها؟ كيف يمكن لموسكو ومن معها أن تواجه احتكار الغرب للقانون الذي وضعوه على مقاسهم فقط؟

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