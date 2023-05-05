روسيا تحذر.. العلاقة مع الولايات المتحدة تنزلق نحو مواجهة مسلحة

نحو حافة الخطر الأكبر، هكذا يمضي مسار العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل تحذير نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن هذه العلاقات على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة

وأن روسيا تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها إلى الهاوية.



تصريحات ريباكوف تأتي عقب تأكيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيرة مشيرًا إلى أنها هي من اختارت أهداف كييف.

فما فرص انزلاق موسكو وواشنطن إلى صدام عسكري قريب؟ وما تبعات ذلك على الأمن والاستقرار العالميين؟

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