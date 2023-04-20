روسيا تحذر.. الترسانة النووية الأمريكية تشمل دول الناتو

منذ تعليق روسيا التزامها بمعاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، يقف الجانب الأمريكي أمام واقع عنوانه: لا وجود لمعادلة الربح المؤكد في العلاقة مع روسيا. ماذا يعني ذلك؟

لا يمكن لواشنطن أن تستفيد من الاتفاقيات مع موسكو، فيما هي تتبع سياسية عدوانية ضدها. لا يمكن لواشنطن إلزامُ روسيا بالاتفاقيات فيما هي تخرِقها وتلتف عليها. من هنا تقول موسكو ألا معنى للالتزام بالاتفاقية الاستراتيجية، فيما يسيطر الطرف الأمريكي على أسلحة فرنسا وبريطانيا غير المشمولة بالاتفاقية. ومنذ مدة أكدت موسكو أن أي عودة للاتفاقيات أو أي نقاش ينتظر كفَّ الجانب الأمريكي عن سياسته العدوانية ضد روسيا وإبداءه حسن نية. الكرة في ملعب واشنطن، وعليها أن تقرر كيف تحركها..

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