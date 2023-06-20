روسيا تحذر..سندك مراكز قرار كييف حال ضرب القرم بصواريخ غربية

تحذير روسي واضح بضرب مراكز صنع القرار في كييف حال استهداف القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو وخلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو أكد بأن روسيا جاهزة للرد على استهداف كييف للقرم. تأكيد وزير الدفاع يتزامن أيضا مع استمرار تمويل وتسليح نظام كييف. وآخر فصول التسليح تسليم أوكرانيا منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة المدى من طراز "سامب - تي" إضافة الى مساعدات مالية تبلغ حوالي 50 مليار يورو بحسب وكالة بلومبرغ. سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن تحذيرات الدفاع الروسية. كيف يقرأها الغرب؟ والى أي مدى يتفاعل معها؟ وهل يمكن للمسؤولين الغربيين الضغط على كييف لعدم استفزاز موسكو أكثر؟

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