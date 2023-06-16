تاريخ النشر:16.06.2023 | 21:40 GMT |
آخر تحديث:16.06.2023 | 21:43 GMT | أخبار العالم
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع قناة "أر تي".
أكد الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، أن التعامل بالعملات المحلية يعد بمثابة أول مسمار في نعش الدولار.
قال التلفزيون الإسرائيلي إن الكنيست أجرى مناقشة عاصفة هذا الأسبوع على خلفية التصريحات "المشينة" عن المجندات الإسرائيليات والتلميحات لممارستهن الجنس مع زملائهن الذكور على حدود مصر.
كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تفاصيل فتح قبر عمه لنقل رفاته بعد تسرب المياه إلى المقابر المجاورة.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا من ضباط الجيش الإسرائيلي وصل إلى مصر، اليوم الخميس، في إطار التحقيق بقتل جندي مصري 3 جنود إسرائيليين.
قال مصدر أمني بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الروسي تمكن من القبض على 17 عسكريا من القوات الأوكرانية بعد وقوعهم في كمين خلال محاولة هجوم مضاد بالقرب من قرية نوفوباخموتوفكا.
أثارت الفنانة المصرية نهى العمروسي، الجدل بعد حديثها عن القدماء المصريين، حيث قالت إنهم ليسوا بناة الأهرامات، وأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني.
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيا سأله عن سبب إدراجه بملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بشركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز، وشبهات الفساد التي تحوم حولها وحول هانتر بايدن.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة هامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يحضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
نشرت القناة الإسرائيلية الـ13 تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.
رد الباحث في شؤون الأمن القومي المصري، أحمد رفعت، على الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام الإسرائيلية على الجندي محمد صلاح الذي قتل ثلاثة إسرائيليين.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، عن تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.
دعا السيناتورعن ولاية كاليفورنيا سكوت ويلك، الآباء الذين "يحبون أطفالهم" إلى الفرار من الولاية قبل فوات الأوان، ردا على "اللغة المقلقة" في مشروع قانون "تحديد الهوية الجنسية".
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على مناشدة الإعلامي المصري مصطفى بكري، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معاملة الحجاج المصريين بالجنيه المصري.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 10 آلاف عسكري روسي، قد نالوا مكافآت مالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لقاء تدمير معدات عسكرية للعدو.
أكد أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف المصرية عبد الله أبو خضرة، أهمية مشروعات النقل المتطورة التي تطلقها مصر، وبينها مشروع خط التجارة العربي الذي أعلن عنه أمس.
منعت السلطات البولندية حرس رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والصحفيين المرافقين للوفد من الخروج من الطائرة التي أقلته إلى وارسو.
قال مفتي مصر السابق علي جمعة، إن 30 يونيو 2013 من أيام الله، لأنه يوم عظيم الشأن تحررت فيه مصر من الجهالة والتجارة الرخيصة بالدين.
بعد أشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، دخلت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا في علاقة عاطفية مع رياضي جديد.
أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اعتقال مصري "لترويجه لحملات حج وهمية، وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الطيار الأوكراني فلاديسلاف سافيليف الذي تلقى تدريبه في الولايات المتحدة، قتل في أوّل معاركه الجوية.
نشر موقع "واللا" الإسرائيلي يوم الجمعة مقالا استعرض من خلاله خطوات اتخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية واصلت تكبد خسائر فادحة خلال محاولاتها الفاشلة لتنفيذ عمليات هجومية على محوري جنوب دونيتسك ودونيتسك.
لم يعد غريبا أن نقول إن البشرية تمر الآن بواحدة من أكبر، أو ربما أكبر نقطة تحول في تاريخها.
رصد فيديو الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي إن أصدقاءه من اليهود يقولون له إن زيلينسكي عار على الشعب اليهودي.
كشف المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن واقعة فساد كبرى في إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، ببيع طائرات مصرية لتركيا.
رجّح موقع السجل العسكري للأحداث أن تكون قوات كييف قد "ضحت بمجموعة دبابات "ليوبارد" التي دمرها الجيش الروسي على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك، لتشنّ هجومها على محور آخر بخطة جهنّمية".
قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" بالجيش الروسي، إن طاقم راجمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) واحدة، تمكن من صد هجوم للقوات الأوكرانية قرب نوفودونيتسكي.
نشر الجيش المصري مجموعة من الصور للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "نصر 56".
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن العلاقات بين أوروبا وروسيا يجب أن تقوم على الإجماع.
تحدث الخبير المصري في الشؤون العسكرية مينا عادل، عن فشل أشهر القنابل الأمريكية من نوع "جي دام" في أوكرانيا، وفقا لتقارير مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية.
أكد العقيد الأمريكي المحارب المخضرم في فيتنام، ديك بلاك، أن قوات كييف في هجومها المضاد اصطدمت "بجدار فولاذي" من الدفاعات الروسية، منع تقدمها وكبدها خسائر فادحة في العدد والعتاد.
شهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن عائلة الرئيس جو بايدن، ربما تلقت 30 مليون دولار من جهات أجنبية، بواقع 3 أضعاف التقدير الابتدائي لقيمة الرشوة المحتملة.
يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة عمل إلى بطرسبورغ اليوم الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تأثير إيجابي ومهم جدا على العلاقات الإيرانية العربية.
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز فيها على الوضع الاقتصادي الداخلي وعلاقات التعاون مع روسيا.
ادعت سيدة أن كونر ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة UFC، قد اعتدى عليها جنسيا خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) بين دنفر ناغيتس وميامي هيت.
سلطت وكالة "أسيوشيتد برس" الضوء على التهم التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمدة التي يمكن أن يقضيها في السجن إذا تمت إدانته.
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة في قصر الإليزيه بباريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في حديث إذاعي اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقط يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا.
فنّدت السفارة الروسية في مصر الأكاذيب التي يطلقها النظام الأوكراني تزامنا مع زيارة وفد إفريقي لكييف، لبحث مبادرة السلام الإفريقية.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التحقيق في الهجوم الذي نفذه الجندي المصري محمد صلاح وقتل فيه ثلاثة جنود إسرائليين، أشار إلى إخفاقات عميقة ومقلقة في منظومة الدفاع الإسرائيلية.
اشتكى جنود في قوات كييف من الظروف الصعبة التي يعيشونها والتدني الكبير للروح المعنوية بين صفوفهم، حسب بوابة "تورنتو ستار" الإخبارية.
ينص قانون أصدره الكونغرس في عام 1959 على وجوب أن تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تقطيع "الوحش السوفييتي" إلى 22 دولة.
لم تستعرض تجربة الاستخدام القتالي لدبابات "ليوبارد 2" من قبل جيش نظام كييف ضعفها فحسب، بل أظهرت أيضا مشاكل متعلقة بإجلائها من ميدان القتال.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط لبناء سكة حديد من المحيط الهادي إلى المحيط الهندي، فيما يعتبر أنه مشروع "خيالي" وأقرب إلى المستحيل.
أشار الضابط الروسي، أوليغ إيفانيكوف، إلى أن وسائل الإعلام الغربية تركز بشكل متزايد على صحة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العقلية، واستبداله بسياسي أو مسؤول أمني أكثر ولاء.
اعتبر الصحفي الفرنسي، فيليب شابلو، أن الخسائر الكبيرة في المدرعات والدبابات التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا، تؤكد عدم كفاءة الجنود الأوكرانيين.
قدمت مشرعة أسترالية تفاصيل بشأن تعرضها لاعتداء جنسي بالبرلمان، معتبرة أن المبنى ليس آمنا لعمل النساء، واتهمت بذلك سناتورا محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.
علق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، على إعلان رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، أن روسيا ومصر تجريان تعاملات بالعملات الوطنية.
أكد الصحفي، أندرو كرامر، في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قوات كييف قد تخسر الكثير من الجنود والعتاد بسبب الاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي لاستنزافها.
قالت صحيفة " واشنطن بوست" في مقالة للصحفيين ديفيد ستيرن وسامانثا شميدت، إنه لم يعد بإمكان أوكرانيا تأخير هجومها المضاد لأنه كان يجب عليها إظهار بعض النتائج للغرب قبل بدء الشتاء.
أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.
اعترف الضابط الفنلندي راؤول كورتيت، في مقابلة مع صحيفة Uuisi Suomi بأن قوات كييف خسرت دبابات "ليوبارد" التي أرسلتها فنلندا إلى كييف.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وتفقدا جناح الإمارات في منتدى بطرسبورغ، حيث تشارك الإمارات بوصفها الضيف الرئيسي للمنتدى.
خرج أول تعليق من مسؤولي السعودية على خسارة دوري روشن السعودي لصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أشهر عديدة من المفاوضات.
كشفت التحقيقات في واقعة مقتل الطبيب المصري، أسامة توفيق، المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الساحل" الذي عثر عليه مدفونا داخل عيادة زميله بمعهد ناصر باشتراك 3 متهمين في الجريمة.
نشرت الملكة الأردنية رانيا العبدالله، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام يظهر ردة فعلها على سقوط مصورها الخاص.
نفذت السلطات السعودية يوم الخميس حكم القتل تعزيرا بحق متهم أدين بحرق رجل داخل مركبته.
قرر نادي أرسنال التخلي عن خدمات عشرة من لاعبيه هذا الصيف، بعد خسارة النادي للقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لصالح نادي مانشستر سيتي.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يلمس أي معنى لزيارة القادة الأفارقة إلى روسيا حاملين معهم مبادرتهم للسلام في أوكرانيا، تاركا "القرار لهم في نهاية المطاف".
أعلن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم" أن قوات كييف أطلقت النار على بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها رافائيل غروسي، عند عودتها إلى أوكرانيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس"، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن بعض الآراء المطروحة عالميا، ترى أن الأهرامات أكثر من مجرد مقابر.
أفادت وكالة "رويترز" بأن مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، التي يعتزم زعماء بعض الدول الإفريقية طرحها على موسكو وكييف، تتضمن جملة من "الإجراءات لبناء الثقة".
طلبت السلطات البريطانية من كييف عدم استخدام الدبابات Challenger 2 في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس أوكرانيا.
أبدت جماهير الاتحاد السعودي غضبها من نجم الفريق، البرازيلي إيغور كورونادو، رغم مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عاما.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية العثور على أشلاء 3 بريطانيين في مصر بعد نحو 5 أيام من وقوع حادث احتراق لنش سياحي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر.
قال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا، إن زيارة القادة الأفارقة إلى أوكرانيا تجري "بشكل جيد كما هو مخطط لها"، رغم المشاكل في مطار بولندا أو الإنذار بغارة جوية.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة لا يمكنها قط التخلي عن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الاتحادية.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد روسيا للرد التقني والعسكري المناسب، فور ظهور مقاتلات "إف-16" في سماء أوكرانيا.
قضت هيئة محلفين أمريكية بتعويض خيالي لمديرة سابقة في شركة "ستاربكس" تدعى شانون فيليبس، ادعت على الشركة بفصلها من العمل لكونها من العرق الأبيض.
أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، إلى أن روسيا ومصر تجريان تعاملات بالعملات الوطنية، كما أن موسكو تجري محادثات بهذا الشأن مع أبو ظبي.
أظهر مقطع فيديو صادم كيف حطم طائر ضخم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة في طائرة أثناء تحليقها في الجو في مدينة فينسيس بـالإكوادور.
وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عن نيتهما مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه إعلان نظري.
عبرت الجماهير في إندونيسيا، الجمعة، عن سخطها من عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الودية أمام منتخبها الوطني في جاكرتا، متهمة المنظمين بالترويج لإعلان كاذب.
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رجا أحمد حسن: أن موضوع انضمام مصر إلى مجموعة البريكس مثار بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وهناك عدة دول تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة.
تعهدت قطر بتقديم 75 مليون دولار للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
تحدث حمدين صباحي، السياسي المصري، مؤسس حزب "الكرامة"، الأمين العام لـ"المؤتمر القومي العربي"، عن لقائه بأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الأربعاء.
أعلن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن بدء مقاتلي مجموعة "أحمد" حماية الحدود الروسية في منطقة بيلغورود.
كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أسباب عدم تمكن بلاده من الحصول على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومن هي الدولة التي تمنع ذلك.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان بانكين وإيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول ما ينبغي أن تحققه روسيا لوقف عربدة الغرب ضدها.
طالبت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس دوري الغولف في البلاد "بي جي إيه" بتقديم توضيحات، بعد إعلانه المفاجئ عن اندماج مفاجئ مع دوري "ليف" الممول من السعودية.
قال يفغيني باليتسكي القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه إن قوات أوكرانيا حاولت خلال 9 أيام، اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه لكنها لم تنجح في احتلال أية نقطة استراتيجية هناك.
أعلن المشاركون في "مؤتمر بروكسل" تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين من الجوع والفقر والأزمة في بلادهم.
حكم القضاء المغربي بتجميد ممتلكات البرلماني المعزول عن حزب "الحركة الشعبية" أحمد شد، وعقل وتجميد الأرصدة البنكية والعقارات، ومعه "سعيدة.ز" و"كمال.ز"، وحصصهم الاجتماعية في شركاتهم.
أعلن محامي هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تدهور حالة موكله الصحية في الأسبوع الثاني من إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة.
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى قصر الإليزيه وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
خلافا لكثير من القادة العسكريين الآخرين، هو قائد حربي حقيقي.
حسم المنتخب الإسباني "الديربي المتوسّطي" أمام نظيره الإيطالي وفاز عليه 2-1 الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع المنتخب الكرواتي.
استولى الجيش الروسي على دبابة ألمانية واحدة على أقل تقدير جاهزة من طراز "ليوبارد 2 آ 6"، وهي أحدث دبابة سلمها حلف الناتو لأوكرانيا.
ظهرت فرقاطة الأسطول الشمالي الروسي الأدميرال "غورشكوف" في ميناء الإسكندرية بمصر، خلال زيارة قامت بها في الفترة من 12 لـ15 يونيو الجاري.
تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية من ضبط ثلاثة وافدين مصريين، يعملون حراس أمن بمستشفى الجهراء بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين.
لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار، أمس الخميس، خلال احتفاله بعيد ميلاه الـ31، وذلك بظهوره وهو يرتدي ساعة من الأحجار الكريمة باهظة الثمن.
سعت الأرجنتين الخميس إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق أربعة مواطنين لبنانيين يشتبه في تورطهم بتفجير مركز يهودي في بوينس آيرس أسفر عن 85 قتيلا و300 جريح عام 1994.
أعلنت شركة "رفائيل" الإسرائيلية عن تطوير نظام لاعتراض صواريخ فرط الصوتية، مشيرة إلى أنها ستقدم نتائج أعمالها قريبا.
استبعد عدد من المحللين نجاح الحكومة المصرية في جمع ملياري دولار، خلال الشهر الحالي، إلا في حالة إتمام إحدى الصفقات بقيمة كبيرة.
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