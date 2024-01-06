حزب الله يرد على اغتيال العاروري.. هل تتحول الاشتباكات إلى حرب مع إسرائيل؟

أعلن حزب الله استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية، في شمال إسرائيل، باثنين وستين صاروخًا، مشيرا إلى تحقيق إصاباتٍ مؤكدة فيها..

وذكر الحزب، في بيانٍ، أن الاستهداف هو رد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضاحية بيروت الجنوبية قبل أيام..

وأضاف البيان أن القاعدة المستهدفة تعد مركزا رئيسا لعملياتِ التشويش الإلكتروني، ويعمل بها عددٌ ‏كبيرٌ من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين، وتعتبر المركز الوحيد للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي في شمال إسرائيل.. وفي الأثناء أعلن الحزب استهدافه موقع بياض بليدا محققاً إصابات مباشرة فيه..من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي شنَّ غارات على مواقع وبنًى تحتيةٍ تابعة لحزب الله في قرى عيتا الشعب ويارون ورامية جنوب لبنان.، كما أشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات ورميات على عدد من البلدات بعمق أكثر من عشرين كيلومترا داخل جنوب لبنان.. فما هي احتمالات توسع دائرة الإشتباك في الجبهة الشمالية بين إسرئيل وحزب الله؟ وهل يغير القصف المتبادل على الضاحية الجنوبية وقاعدة ميرون الجوية قواعد الاشتباك السائدة منذ السابع من أكتوبر؟

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