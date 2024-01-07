حدود لبنان مع إسرائيل.. جهود دبلوماسية لمنع اندلاع حرب شاملة

إسرائيل تستهدف قياديين في حركة حماس بضاحية بيروت الجنوبية، وحزب الله يتوعد بالرد على العملية..

لترتفع وتيرة القصف المتبادل بالمناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

تصعيد عسكري يترافق مع حركة دبلوماسية لافتة في محاولة لعدم انزلاق الأوضاع نحو حرب قد تشعل المنطقة برمتها.. في هذه الحلقة من استديو بيروت سوف نتناول الجهود الدبلوماسية وفرص نجاحها في خفض التصعيد وعدم تمدد الحرب إلى خارج حدود غزة مع ضيفنا الكاتب السياسي جورج علم.

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