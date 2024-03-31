تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.. بين الردع والملاحقة

على الرغم من استمرار التحذيرات من اتساع رقعة الحرب، ترتفع حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بوتيرة تصاعدية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد الانتقال من ضرب حزب الله إلى ملاحقته، والحزب يؤكد جهوزيته الكاملة في مواجهة خطط تل أبيب. فهل ما يجري يندرج ضمن إطار لعبة التهويل والضغط، أم أن الحرب باتت أمرا واقعا واندلاعها مرهون بتطورات الميدان.

في هذه الحلقة من استديو بيروت سوف نتناول آفاق المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية.

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