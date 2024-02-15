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استوديو الجزائر

تحرك جزائري جنوب إفريقي.. محاكمة إسرائيل ورفض ضمها لإفريقيا

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طرد الوفد الإسرائيلي من مقر الاتحاد الإفريقي يتكرر مع عودة القمة الإفريقية في أديس أبابا، خاصة مع ازدياد الرافضين لعضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد

على خلفية تطورات الحرب الأخيرة على غزة، وعلى غرار الملف الفلسطيني الذي يحوز اهتمام أعضاء الاتحاد تطرح ملفات أخرى على رأسها الأمن ومحاربة الإرهاب إضافة للتحديات الاقتصادية والتنموية.
نناقش أبرز الملفات على طاولة قادة الاتحاد مع ضيفنا في استوديو الجزائر، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدكتور نبيل كحلوش.

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