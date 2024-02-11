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تحرك إسرائيلي للهجوم على رفح.. نذر مواجهة إقليمية

أخبار العالم العربي

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في إطار عزم إسرائيل على اجتياح رفح تطرح الأسئلة الملحة حول مصير أكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح فلسطيني وحول احتمالية أن تؤدي العملية العسكرية لصراع اقليمي لا مفر منه

مع عزم القادة في إسرائيل القضاءَ على من تبقى من حركة حماس بعد حمام الدم الذي يشهده القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.. فيما ترفع الحركة ورقة المفاوضات بقولها إن "أي غزو لرفح يعني نسف تلك المفاوضات" وهنا مربط الفرس الذي ينتظره نتنياهو لإقناع الرافضين باستحالة إنقاذ الأسرى الإسرائيليين واستحالة التفاوض من حماس..
فهل يشتعل الصراع الإقليمي انطلاقا من تهديدات الحوثيين مثلا الذين هددوا بتصعيد العمليات وما تشهده جبهة لبنان أيضا والأخطر تهديدُ الأمن القومي المصري؟
وما هي خيارات حكومة الحرب الخاصة بما تقول إنها ستحمي المدنيين وستوفر لهم الممر الآمن دون تحديد الوجهة؟
وهل يمكن لتحذيرات دول المنطقة كالسعودية والامارات وقطر والأردن وحتى الولايات المتحدة من تداعيات اقتحام مدينة رفح أن تغير خطط إسرائيل؟

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