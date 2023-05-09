بوتين يتهم الغرب.. بحرب شاملة يريدون تدمير روسيا

في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على ألمانيا النازية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم بات أمام منعطف حاسم وأن حربا جديدة تشن اليوم على روسيا بهدف تفكيكيها..

بهذا الصدد شدد بوتين على أن مستقبل الدولة الروسية يعتمد على المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

الرئيس الروسي اتهم النخب الغربية بتحريض الشعوب على بعضها، وإثارة نزاعات دامية، مؤكدا أن الغطرسة والطموحات غير المحدودة ستتحول حتما إلى مآسي.

وفيما اشاد بوتين بحضور قادة بلدان رابطة الدول المستقلة لاحتفالات عيد النصر في موسكو كدليل على امتنان بلدان الاتحاد السوفيتي لمن ساهم في تحقيق النصر المشترك، حذر من نوايا الساعين لطمس الحقائق وإعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية.

فما هي أبرز الرسائل التي تضمنها خطاب النصر في ذكراه الثامنة والسبعين؟

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