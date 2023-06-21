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بكين ترد.. وصف بايدن رئيسنا بالدكتاتور استفزاز سياسي

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عقب زيارة وزير خارجيته إلى الصين، ها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف نظيره الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور بينما كان يتحدث خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي..

أمرٌ دفع وزارة الخارجية الصينية على الفور للاحتجاج على تلك التصريحات معتبرة بأنها سخيفة للغاية وغير مسؤولة ومخالفة للوقائع وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية وبأنها تمثل اعتداء خطيرا على الكرامة السياسية لبكين.
فكيف ستؤثر تصريحات بايدن على مسار العلاقات الأمريكية الصينية؟ وما دلالة أن يأتي ذلك عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين؟

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