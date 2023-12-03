الفكر القومي والديني في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

في هذه الحلقة نستضيف الإعلامي والخبير في شؤون القوميات مكسيم شيفتشينكو ليحدثنا عن العاملان القومي والديني في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

ويعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكسيم شيفتشينكو من أهم الخبراء المتخصصين في روسيا في السياسات العرقية والدينية. منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي عمل صحافيا مستقلا ثم مراسلا حربيا في النقاط الساخنة كالشيشان وداغستان ويوغوسلافيا وإسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية. في عام 2000 أنشأ مركز الدراسات الاستراتيجية يجمع خبراء ومحللين متخصصين في مسألة الوعي السياسي والاجتماعي والديني. أنشأ مشاريع صحفية عديدة مثل "الدين" ضمن صحيفة "المستقلة" وصحيفة "المعنى" الأسبوعية السياسة الفلسفية ونادي "السياسة الشرقية" الصحفي وغيرها. دخل لعدة سنوات في المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكذلك في المجلس الرئاسي للعلاقات الدولية.

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