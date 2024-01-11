الفصل الخامس والأربعون - رسلان

تاريخ النشر:11.01.2024 | 15:35 GMT |
رسلان يحكي قصة قدومه من أوزبكستان، وكيف بدأ مشواره المهني من الصفر في روسيا.
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدودهم من لبنان للصحراء الكبرى أي السعودية، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.
طالب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حربها على قطاع غزة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل صفقة تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.
أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اليوم الأربعاء، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".
أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين.
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط.
تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.
أظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" ارتفاع السندات السيادية المصرية بالدولار لأكثر من 1.3 سنت اليوم الأربعاء.
"مصر تختبر نظام دفاع جوي هندي" هكذا سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس" الضوء على نظام حديث يسعى الجيش المصري أن يكون بحوزته قريبا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" اليوم الأربعاء، حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة لأحد الأنفاق وإيقاعم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.
قال حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" أن "جرائم إسرائيل سُجّلت في التاريخ"، ونعتبرا أنه "حتى بعد زوال إسرائيل، ستسجل هذه الجرائم في الكتب".
كشف البرلماني الأوكراني أندري ديركاش، عن وثائق تربط فساد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلاقتها بأوكرانيا، مؤكدا أن العالم يستحق أن يعرف الحقيقة بأن بايدن مجرم.
كشف التصنيف الدولي لجيوش العالم حسب مركز Global Fire Power لعام 2024 حلول الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا، والجيش الإسرائيلي في المركز الـ17.
أمر النائب العام المصري محمد شوقي بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للمحاكمة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني "يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات" في سابقة من نوعها.
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
أصدرت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء بيانا بخصوص مشاركة الرئيس علد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن..
وجه حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى "جبهة المقاومة" بخصوص البقاء على أهبة الاستعداد.
رغم الرفض الصارم من جانب مصر للمخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وباقي دول العالم إلا أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يتحدى كل هذه الأمور ويصمم على تهجير الغزاويين.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع مسؤولي شركة "ميرسك العالمية"، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري.
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ظل سبب خروج البول من جسم الإنسان باللون الأصفر لغزا محيرا للعلماء، لأكثر من 150 عاما. ولكن دراسة جديدة تمكنت أخيرا من كشف السبب المسؤول عن هذا اللون المميز.
نشرت الدفعة الخامسة والأخيرة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول أن إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.
صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، بأنه بعد انتهاء العمليات القتالية في قطاع غزة ستعرف إسرائيل "كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مداهمة منزل القيادي بحركة "حماس" مروان عيسى" في غزة.
أنشأت روسيا نظاما بديلا لـ SWIFT، وبات بإمكان موسكو وطهران إجراء المعاملات المالية خارج رقابة الغرب. حول ذلك، كتبت ايلينا سوغاروفا ورومان دانيلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
تحدث أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية محمد محمود مهران، عن أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، محذرا من تدخل أمريكا.
أفادت قناة CBC التلفزيونية ، بأن ما لا يقل عن 33 كنيسة احترقت في كندا منذ مايو 2021، عندما تم اكتشاف عدة مقابر جماعية لأطفال السكان الأصليين في أراضي المدارس الخاصة.
دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في القارة السمراء، وهو بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "تتعرض للضغوط من كل جانب"، مبينا أنها تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم الأربعاء أنه تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين في كرمان.
المكسرات مفيدة لصحة الإنسان. ولكن لا ينصح بتناول جميع أنواعها نيئة. لأن بعضها يحتوي بالإضافة إلى الفيتامينات، على مواد سامة خطرة على الصحة.
علق الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي.
أكد الحوثيون مساء اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فشلا أمنيا جديدا في إسرائيل، حيث انتحل رجل إسرائيلي صفة ضابط، وانضم بعد الـ 7 من أكتوبر إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي.
قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة Danny Haiphong على يوتيوب، إن أوكرانيا قد تخسر عدة مدن هامة، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.
قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.
من بين أشكال المقاومة العراقية المسلحة للاحتلال الأمريكي البارزة، القناص "جوبا" الذي تحول إلى "أسطورة" بعد أن ظهر في مقاطع فيديو لقنص جنود أمريكيين بين عامي 2005 – 2008.
كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" أن سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ونازيين ورجال أعمال عرضوا خلال اجتماع خطة لطرد أجانب أو ألمان من أصول مهاجرة.
حذرت كبيرة محللي معهد ليكسينغتون الأمريكي، سارة وايت، من مغبة نقص الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وأن هذا سيضطر الناتو لتسليح الدول الست في جناحه الشرقي وعلى رأسها فنلندا.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، إن جنوب إفريقيا تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس".
تراجعت العملة التركية في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 30 ليرة للدولار.
وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
واجه نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس سيلا من صافرات الاستهجان خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد أتلتيكو مدريد الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.
نشرت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، مشاهد سابقة لالتحام مقاتليها مع آليات وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مناطق شمال غرب قطاع غزة.
كشفت صحيفة "مانيلا تايمز" عن استجرار الولايات المتحدة كميات كبيرة من الوقود إلى الفلبين من إحدى قواعدها العسكرية في هاواي ما يثير الشك حول التحضير لحرب محتملة مع الصين بسبب تايوان.
يعتبر مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة، ومع ذلك لم يدرس بصورة كافية، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وعواقب وخيمة بما فيها تليف الكبد والإصابة بالسرطان.
نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة المدمرة HMS Diamond، لافتا إلى أنها نجحت إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر حتى الآن.
بقي على بريطانيا دين من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن من استيفاء تسديد آخر قسط منه إلا في 31 ديسمبر عام 2006.
دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.
اتّهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين في اليمن على استهداف سفن في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها.
كشف أحمد النمس محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين تفاصيل هامة في القضية، التي وصفها بأنها من أسرع القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة.
لا يمكن النظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر على أنه يضفي الشرعية على تصرفات التحالف الأمريكي.
دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال. فما هي الأعراض التي يجب عدم تجاهلها، وما هي عوامل الخطر، وكيف يعالج هذا المرض؟.
أعلن مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب شرق مصر.
وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد، للاطلاع على سير تطوير المنطقة وبنيتها التحتية.
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.
أعلن مركز الإقامة المميزة بالسعودية اليوم عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة ولتكون مركزا عالميا يحتضن أفضل المواهب والاستثمارات.
تتقاسم 6 دول المركز الأول من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى عدد قياسي من الوجهات حول العالم، حسب مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر لعام 2024.
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا بجولة على عربة "خيشنيك" (الوحش) رباعية الدفع البرمائية، المحلية الصنع، والمخصصة للسير في الأراضي الوعرة.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.
فوجئ الصحفيون الذين يرافقون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء زيارته التفقدية لمنطقة شبه جزيرة تشوكوتكا، يوم 10 يناير، بعربة أطلق عليها اسم "خيشنيك" "الوحش".
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في السعودية تبلغ 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا، وفي واشنطن والغرب غابت بهجة الأحاديث عن أي هزيمة لروسيا.
رغم الدمار الهائل الذي لحق بغزة وعشرات آلاف القتلى والجرحى يري محللون وسياسيون وخبراء أن إسرائيل تعيش أكبر خسائرها مذ وضعت..
صرح القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف بأن سفن البحرية الأمريكية المزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة الطويلة المدى تستطيع شن هجوم واسع النطاق على أهداف في معظم أنحاء روسيا.
أمرت السلطات الإسرائيلية المستشفيات بأن تكون جاهزة لاستقبال آلاف المصابين للمستشفيات في الشمال، في "زيف" في صفد و"مركز الجليل الطبي" في نهاريا -
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وهو يرد بشكل طريف على مشجع سعودي طالبه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصحافيين في قناة الجزيرة اللذين قتلا الأحد في غزة بغارة استهدفت سيارتهما، كانا "عنصرين إرهابيين" ينتمي أحدهما لحماس والآخر للجهاد الإسلامي.
وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".
أثارت لقطة خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الأراضي السعودية الجدل، كان بطلها أنطونيو روديغر مدافع الملكي.
في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن 100 يوم من عمر الحرب علي قطاع غزة أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي.
دعا المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ريتشارد ستروشر، من اتهمه بـ"معاداة السامية" إلى الاعتذار بعد أن تبينت حقيقة تصريحاته حول نفق سري تحت مبنى منظمة يهودية في نيويورك.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييد جامعة الدول العربية للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة الدولية.
تفيد معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الولايات المتحدة استوردت في أكتوبر، النفط من روسيا لأول مرة منذ عام ونصف العام، وفي نوفمبر قامت بتكرار عمليات الشراء المذكورة.
كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذره في محادثة شخصية من أن الولايات المتحدة لن تهب لمساعدة الاتحاد إذا تعرض لهجوم مسلح.
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان.
كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة خلال سفر بعثة منتخب غامبيا إلى ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
تقدم حفريات صغيرة، أمضت نحو ملياري سنة محبوسة في قطع من الصخور القديمة، أول دليل حتى الآن على عملية التمثيل الضوئي على الأرض.
وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء رسالة إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطار الحرب مع إسرائيل.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
أعلن محامو مدافع نيس يوسف عطال الأربعاء أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري، توجه صباح الخميس إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من الرئيس المصري.
أفادت وكالتا الأمن البحري البريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" الخميس بأن مسلحين صعدوا على متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.
كشف القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسرائيلية عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي أن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس.
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية في حديث لـ "RT" أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
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