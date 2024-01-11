 
مباشر
لماذا روسيا؟

الفصل الخامس والأربعون - رسلان

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wret

رسلان يحكي قصة قدومه من أوزبكستان، وكيف بدأ مشواره المهني من الصفر في روسيا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا