الفصل الثالث والعشرون - عبد الخالق

تاريخ النشر:28.04.2023 | 11:37 GMT |
عبد الخالق يحكي قصته من الرباط إلى موسكو.
كشف تقرير صحفي ألماني، بأن الفرنسي لوكاس هيرنانديز أحد نجوم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، أقدم على خيانة أميليا أوسا لورينتي زوجته وأم أطفاله.
ما زالت الشائعات تحوم حول توتر العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وسط حديث عن انفصال وشيك بينهما.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية في العالم.
أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن 19 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، ومن ضمنها 5 دول عربية .
وصل يخت مفقود على متنه ثلاثة روس ومصريان إلى جيبوتي، اليوم الخميس، بعد فقدانه لأيام عقب هجوم مسلح قبالة ساحل اليمن.
أفادت الخارجية السعودية بأن وكيل الوزارة لشؤون المراسم في السعودية، عبد المجيد السماري، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في البلاد، مايكل راتني، اليوم الخميس.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.
اعتبر مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، أن ما يحدث في السودان هو مخطط يستهدف مصر.
حذر علماء من انتشار إنفلونزا الطيور "بكفاءة" في القوارض وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تؤدي إلى جائحة جديدة.
لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، فيما يلي بيانات تظهر أرخص دول العالم في زيارة الطبيب وتناول الطعام في المطاعم.
أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن تعرض عدة مواقع إلكترونية وإخبارية إسرائيلية، لهجمات سيبرانية قوية ومكثفة.
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية في مصر لتتجاوز حاجز 3000 جنيه لأول مرة، خلال تعاملات اليوم الخميس.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
كان المنتخب الزامبي لكرة القدم في عام 1993 الأفضل في تاريخ البلاد. ذلك المنتخب الواعد بالمواهب الكروية توقف تألقه في ذلك اليوم على مشارف ليبرفيل، عاصمة الغابون.
لقي حوالي 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه بصاروخ في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف.
اقترح محام مصري فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة.
وصف يفغيني بريغوجين مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، تصريحاته عن الصحفيين الأمريكيين وتوقف القصف المدفعي المؤقت بأرتيوموفسك "بروح الدعابة العسكرية".
أعلنت وسائل الإعلام المصرية مقتل طبيب مصري يدعى محمد فيصل يونس، أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على الجدل الذي أثاره عبر موقع تويتر بسبب تدوينات ساخرة من فيديو حول الجيش السوداني.
كتبت صحيفة "Asia Times" الإلكترونية أنه إذا كان انهيار أوكرانيا أمرا لا مفر منه فقد يرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن قوات أمريكية إلى هناك حتى بدون موافقة حلف الناتو.
تحول الأصوات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون نشر صورة المقدم إيمانويل مورينو في الوقت الحالي، فما هي قصته؟
تعلم أفراد الجيش الروسي أن يصبحوا غير مرئيين لأجهزة التصوير الحراري.
نشرت وكالة "إرنا" الاعترافات الأولية لمنفذ عملية اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني.
نشر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وثائق رفعت عنها السرية من ملف التحقيق في الأرشيف الروسي، واعترافات المقربين من أدولف هتلر في آخر أيامه.
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد دقلو "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان موافقتهما على تمديد الهدنة بناء على طلب الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية.
لا تحظى صفحات التاريخ باهتمام متساو وعادل. وأحيانا تبقى أحداث هامة مهملة ولا تنال ما تستحق على الرغم من أهميتها. ومن ذلك معارك بحرية مصيرية بين المصريين والبرتغاليين.
وافقت قيادة القوات المسلحة في السودان على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.
توقع اقتصاديون تحدثوا لوكالة رويترز، في استطلاع نشرته اليوم الخميس، أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 34 جنيها بحلول نهاية ديسمبر 2023.
أبرمت شركة "مونارك لتصنيع الطائرات" الإماراتية و"ايهانج القابضة" الصينية اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج طائرات وطائرات بلا طيار تعمل بالكهرباء.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجرها لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين.
كشفت تقارير صحفية أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ستحظى بثروة طائلة في حال قررت الانفصال عن النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.
زعم تقرير إسرائيلي يرصد نظام التعليم المصري، "وجود تحسينات كبيرة في المواقف تجاه اليهود واليهودية في الكتب المدرسية المنشورة حديثا".
وضع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين مقترحا يهدف إلى الحد من أرباح اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز، من خلال وضع حد أقصى للرواتب.
انتزع نادي الاتحاد فوزا ثمينا ومثيرا من ضيفه الشباب (2-1) في مباراة ماراثونية مثيرة جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.
انجبت امرأة في مدينة اسلام آباد الباكستانية طفلا ذكرا بعضوين ذكريين ولكن من دون فتحة الشرج.
احتلت مصر المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الأشخاص الذين حجزوا سفينة سياحية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بواقع 18%.
قال رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "بحالة صحية قوية ونشيطة للغاية" وإن ما يتم تداوله حول صحته مجرد شائعات لأغراض سياسية.
انتقد الممثل الإيطالي أليساندرو ليكيو، هبة عبوك عارضة الأزياء الإسبانية من أصول تونسية والزوجة السابقة للمغربي أشرف حكيمي، بسبب مطالبها المادية الكبيرة بعد انفصالها عن اللاعب.
ذكرت تقارير صحفية أن حربا خفية من الألقاب تدور بين النجمة الكولومبية شاكيرا أم أبناء لاعب برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة كلارا شيا.
كشفت "ورقة غش" حملها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في واشنطن عن هوية إحدى الصحفيات اللواتي كن متواجدات هناك.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تزويد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضّب، وتنصلها من المسؤولية عن استخدامها وعواقبها.
علّق وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني على تعليق "النقد الدولي" لمفاوضاته مع تونس بعد اتفاق بمنحها قرضا على دفعات بقيمة 1.9 مليار دولار، بأنه "لا يمكن اشتراط كل شيء بالإصلاحات".
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات مستشار مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك حول "حق أوكرانيا في تدمير كل شيء" بشكر كييف على صراحتها.
بنك جديد يسجل عنوانَه في قائمة أزمة المصارف وقائمة الذعر..
التقط علماء الفلك أول صورة مباشرة لنفاثة قوية من المادة يتم إطلاقها من حدود المنطقة التي لا يمكن الهروب منها في الثقب الأسود، والمعروفة باسم "أفق الحدث"، إلى فضاء ما بين المجرات.
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس جو بايدن، الذي أعلن ترشحه لولاية جديدة، عبر تقليد بايدن وتصويره على أنه يعاني من الخرف ويفتقر إلى الطاقة.
نشرت القوات المسلحة السودانية صور طائرة الإجلاء التركية المستهدفة صباح اليوم الجمعة لدى هبوطها بقاعدة وادي سيدنا العسكرية.
تحدث مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، عن تفاصيل هامة بشأن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أكد المجلس الأعلى للآثار في مصر أن كليوباترا "ذات بشرة فاتحة اللون وملامح هيلنستية"، بعد إعلان "نتفليكس" عن عرضها وثائقيا تلعب فيه ممثلة من ذوي البشرة السوداء دور الملكة الشهيرة.
صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن أول محطة "أكويو" نووية تركية، التي بنتها شركة "روس آتوم" الروسية، قادرة على إنتاج الطاقة حتى بعد 100 عام من إطلاقها.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحا لمفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مفاده أن أي مبادرة هامة حول التسوية السلمية للنزاع الأوكراني يجب أن تعتمد على شروط كييف.
وُلد أول طفلين بمساعدة روبوت لحقن الحيوانات المنوية في البويضات أثناء عملية التلقيح الاصطناعي (IVF)، وهو إجراء متطور يمكن أن يخفض تكلفة الإجراء المساعد على الإنجاب.
أكد الجيش السوداني تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار واتهم قوات الدعم السريع بالواقعة.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن انفجار مصنع البارود من نوع خاص في ميندن عام 2021، ومساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا وضعت قطاع الدفاع الأمريكي في موقف حرج.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن دور التدخل الأجنبي في تأجيج الصراع في السودان.
أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرخيو ماسا، أن البنك المركزي الأرجنتيني سينتقل إلى شراء الواردات من الصين باليوان.
كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن عدة نصائح مهمة للحجاج المصريين، وذلك قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.
رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق كلمة لاجئين على مواطني الدول الأخرى المتواجدين على أرض مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر.
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الخميس، إن جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا، تخضع لسيطرة القوات الروسية.
أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، التوصل لاتفاق على تمويل مشروع "إسباي بارسا" لتجديد ملعب "كامب نو"، وبناء مدينة رياضية حوله باستثمارات قيمتها 1450 مليون يورو.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، حول عدم وجود خلافات لوشنطن مع الشعب الروسي وإنما مع الحكومة الروسية.
تقدم برلماني بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المغالاة والارتفاع الكبير في أسعار حج القرعة هذا العام مقارنة بأسعار الحج العام الماضي.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، حول استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الحالية في البلاد.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن انتقاده الشديد للخطاب الذي أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي"هنأت به دولة الاحتلال الإسرائيلي".
نشرت وزارة الشؤون الداخلية الروسية شريط فيديو من داخل منزل المدونة الروسية الشهيرة إيلينا بلينوفسكايا التي اعتقلت اليوم الخميس أثناء محاولتها عبور حدود روسيا.
نشر الإعلام مقطع فيديو يظهر مدى دقة كاميرات المراقبة في التعرف على هوية من يخلعن الحجاب في الأماكن العامة.
كشف رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب في الجزائر عبد الكريم عبيدات، عن حقائق صادمة حول الأنواع الجديدة التي بات المدمنون على المخدرات والمهلوسات يتعاطونها للشعور بالنشوة.
سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على قنابل روسية وصفتها بالأسلحة عالية الدقة، يخشاها الأوكرانيون.
أعلنت وسائل إعلام عبرية أن كمية الذخائر الأمريكية المخزنة في إسرائيل تتضاءل وأنه من غير الواضح متى سيتم تجديدها، حيث يتم تسريبها وإرسالها إلى أوكرانيا.
نشر الصحفي الصربي الأمريكي نيبويشا مقالا على موقع "غلوبال تايمز" ذكر فيه أن ما ظنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه طعم لتدمير روسيا جاء بنتائج عكسية على الولايات المتحدة والغرب.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقتل الأشخاص في حريق مجلس النقابات العمالية في أوديسا عام 2014 بأنه تكرار لجرائم بانديرا في خاتين خلال الحرب العالمية الثانية.
استدعت الخارجية الروسية كبير موظفي السفارة الأمريكية في موسكو احتجاجا على عدم منح تأشيرات للوفد الصحفي الروسي المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.
أوضح المدرب الرياضي الروسي يعقوب خمرايف العلاقة بين الاستيقاظ المبكر وفقدان الوزن.
تصدر المغرب قائمة أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم للرجال، للعام الجاري 2023، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت - Transfermarkt".
علق الكرملين على الحالة الصحية للرئيس التركي منوها بأنه ليس على اطلاع بالمعلومات المزعومة المتعلقة بصحة الرئيس رجب طيب أردوغان مشيرا إلى أن الاستعداد جار لعقد محادثات بين الرئيسين.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، الجمعة، منح الدوحة حق استضافة كأس العالم للرجال في العام 2027، لتكون قطر أول دولة عربية تستضيف مثل هذا الحدث العالمي.
أعلنت الدكتورة أولغا لوشنيكوفا أختصاصية الأمراض الباطنية، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول.
تحدث الخبير في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت، حول مزاعم الإعلام الإسرائيلي بوجود تغييرات بنظام التعليم المصري، تجاه مواقف اليهود واليهودية في الكتب المدرسية المنشورة حديثا.
من بين أكبر المشاكل البيئية في عصرنا، أن جزيئات البلاستيك الدقيقة والنانوية (MNP) يمكن أن تدخل الجسم بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال الطعام.
احتفى الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد، بنجاح الفريق في التأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم (2023-2024).
أصبحت الباندا العملاقة "يا يا"، عنوانا لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ساهمت قبل عشرين عاما في تحسين العلاقة بينهما.
أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، "ورقة غش" أمام الجمهور بالصدفة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في واشنطن تضمنت أسماء الصحفيين الذين سيوجهون أسئلتهم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، والتي وصلت إلى 670 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن صناعة الطائرات المسيّرة هي أهم مجالات النشاط الروسي وواعدة للغاية، وسيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة مستقبلا إلى تريليون روبل.
أقدمت إدارة برشلونة على سياسة ترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات، حيث قامت بخطوة جديدة من المتوقع أن تثير غضب عشاق النادي الكتالوني.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو لن تتأخر في الرد على عدم تقديم واشنطن تأشيرات دخول صحفيي وفد الوزير سيرغي لافروف إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
وصف المحلل هيلي بريتزكي في CNN وضع القوات البرية الروسية نقلا عن أحد الجنرالات الأمريكيين:القوات البرية الروسية أكبر اليوم مما كانت عليه في بداية الصراع.
تحدث مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، لـRT عن مصير المعدات العسكرية المصرية المتواجدة في السودان.
أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الخميس بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت سفينة تحمل علم جزر مارشال، لافتا إلى أن سبب احتجاز السفينة هو قيامها بمخالفات.
أفاد دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بسيطرة القوات الروسية على القطاع الأخير من الطريق الذي يتم عبره إمداد مسلحي القوات لأوكرانية في أرتيوموفسك.
رصد غولدمان ساكس إنترناشيونال أحد أكبر المصارف الأمريكية في تقرير له، عواقب سلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار على الاقتصاد المصري.
كشف المستشار الصحفي لنادي النصر السعودي، وليد المهيدب، حقيقة التصريحات المنسوبة لرئيس النادي، مسلي آل معمر، في وسائل إعلام إسبانية، حول تعرضه للخداع في صفقة كريستيانو رونالدو.
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين منطقة رودنيفو الصناعية حيث يتم إنتاج طائرات مسيرة.
قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف إن كييف تعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية، وإن بلاده بحاجة إلى أنظمة دفاعية غربية.
اكتشف فريق من علماء جامعة ياوندي في الكاميرون أن مستخلص الخيار يؤثر إيجابيا في صحة المفاصل ويحسن حركتها.
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن حلفاء وشركاء الناتو زودوا أوكرانيا بـ 1550 مركبة مدرعة و 230 دبابة لتشكيل وحدات و"مساعدتها على استعادة الأراضي من القوات الروسية".
أفاد مراسل RT في تركيا يوم الأربعاء، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، ألغى زيارته لمحطة "أكويو" النووية التي كانت مقررة يوم الخميس، على أن يحضر افتتاحها عبر الفيديو "كونفرينس".
صرحت ابنة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن والدها الوزير يؤمن بالله ويمارس طقوس الأرثوذكسية في عائلته، لكنهم في الوقت نفسه يحترمون تقاليد الديانة البوذية.
أعلنت مدرسة في ولاية فيرمونت الأمريكية أنه من الصف الخامس لم يعد من الضروري استخدام كلمتي "فتى" أو "فتاة"، فيما يوصى بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات أخرى.
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