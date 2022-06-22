العقوبات ضد روسيا.. اقتصاد الغرب ينهار

في كلمة موجهة للمشاركين بمنتدى بريكس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السياسة الاقتصادية الروسية تظهر فعاليتها في مواجهة العقوبات الغربية،

تصريحات بوتين تزامنت مع تسجيل الروبل الروسي ارتفاعا أمام الدولار واليورو، وتم تداوله لأول مرة منذ يونيو عام ألفين وخمسة عشر دون مستوى خمسة وخمسين .. في هذا السياق أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت حيث تمكنت من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة وتوجيه صادرات النفط بكميات توازي الاستهلاك الغربي نحو الصين والهند.

في المقابل ورغم تأكيد مستشارة الرئيس الأمريكي سيسيليا روز أن أسس الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية بما يكفي لمواجهة أي مخاطر، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن شدة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية، محذرا من احتمال حدوث مفاجآت أخرى، يأتي ذلك بينما خفض خبراء مجموعة جولدمان ساكس جروب في مذكرة بحثية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي، محذرين من تزايد خطر الركود.

فهل نجح الاقتصاد الروسي في التأقلم مع الوضع الحالي؟ وهل يمضي الغرب في نهج العقوبات رغم ارتداداتها وتفاقم التضخم؟

Your browser does not support audio tag.