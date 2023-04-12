الجيش الصيني يتأهب لخوض قتال حقيقي.. ما مصير تايوان؟
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة لبلاده إلى تعزيز التدريب العسكري لخوض أعمال قتالية حقيقية، مشدداً على أن بكين ستدافع عن سيادتها الإقليمية ومصالحها البحرية في المنطقة
تصريحات جاءت عقب تدريبات جوية وبحرية صينية انتهت مؤخرا ، شكلت محاكاة لحصار تايوان ، تقول بكين إنها كانت تهدف لإرسال تحذير جدي للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة وحلفائهم الأجانب.. يأتي ذلك في وقت تتصاعد تصريحات أوروبية ترفض التبعية العمياء للسياسات الامريكية والانسياق وراء مواجهة جديدة مع الصين لتلبية الرغبة الأمريكية.. فماهي ماآلات التوترعلى تخوم تايوان ، وهل ينفجر الوضع في بحر الصين الجنوبي؟