الجيش الروسي يعزز قدراته ويتقدم بدونيتسك.. ماذا بعد سوليدار؟

تغيرات جذرية في الجيش الروسي أعلنها وزيرُ الدفاع سيرغي شويغو بزيادة تعداد القوات الروسية لمليون ونصف المليون فرد حتى عام ألفين وستة وعشرين..

الخطوة تأتي بعد تغييرات آخرى في قيادة مجموعة القوات المشتركة بتعيين رئيس الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف قائدا جديدا، بدلاً من الجنرال سيرغي سوروفيكين في خطوات وُضعت لمواجهة الحرب بالوكالة التي يقودها الغرب بمباركة أمريكية لأسباب باتت جليةً للجميع.

- ما دلالاتُ هذه التغييرات وكيف لها أن تؤثر على الميدان؟

- وهل باتت الأرضيةُ مهيأةً للقاء روسي أمريكي.. الحديثُ هنا على مستوىً مخابراتي بين البلدين كما أشار الكرملين

- وما مصير الصراع في أوكرانيا في ظل التحذيرات العالمية وتعالي الأصوات بضرورة إنهائه؟

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