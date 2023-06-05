استراتيجية روسية صينية شرق آسيا.. وتصعيد عسكري أمريكي

مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك ساحة لمناورات ضخمة يجريها أسطول المحيط الهادئ الروسي، بالتوازي مع مناورات للناتو في بحر البلطيق.

أما في مياه مضيق تايوان وفي أجواء بحر الصين الجنوبي فيزداد مستوى التوتر بين الجيش الصيني والقوات الأميركية. هذه التطورات تجري فيما تتشابك بسرعة الاصطفافات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ضوء السعي الأميركي لاحتواء الصين. تحذر بكين من حشد الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة على شاكلة الناتو في أوروبا، وتؤكد أنها ستتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار في محيطها. كما أن الأهداف الأميركية تصطدم بالعلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا على كافة الأصعدة، ومنها طبعاً في المجال العسكري. فما هي ملامح المرحلة المقبلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ضوء هذه التحركات؟

Your browser does not support audio tag.