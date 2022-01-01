احتدام المعارك في شبوة باليمن.. ما مصير تقدم الحوثيين بمأرب؟

الجيش يستعيد السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين..

إعلان جديد يؤكده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يشكل فصلا جديدا في كتاب الحرب اليمنية التي تتسم بالتصعيد يوما بعد يوم. تصعيد يحذر منه مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ ويقول انه قد يفتح فصلا "أشد انقساما ودموية" في الحرب التي فجّرت أزمة إنسانية حادة.

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