اتفاق سعودي إيراني على إعادة العلاقات.. ما مصير أمن المنطقة؟

المصالحة السعودية الإيرانية واقعا بإخراج صيني.. طال انتظار المنطقة هذه اللحظة. فمنذ اندلاع الخلاف بين قطبي الخليج والأزمات تعصف بكل بقعة للجانبين تأثير عليها.

لا يجادل اثنان بشأن الانفراجات المرتقبة في أكثر من ملف نتيجة لهذه المصالحة. وإن لم يكن مفاجئاً الاتفاق، على اعتبار أن الجانبين يتحاوران منذ مدة، إلا أن الرعاية الصينية لهذه المصالحة أتت مدوية. لماذا؟ لأنها ستؤرّخُ الحدث الذي ظهر معه بهذا الوضوح دور بكين وتأثيرها المهم في الشرق الأوسط. أسئلة كثيرة تنتظر الإجابات عنها.. كيف ستتأثر ملفات المنطقة من اليمن إلى فلسطين مروراً بالبحرين والعراق وسوريا ولبنان بهذه المصالحة؟ ما الذي تعنيه الرعاية الصينية لهذا الحدث الكبير؟ وأين هي الولايات المتحدة من هذا الاقتحام الصيني لما كان حتى الأمس القريب منطقة نفوذ أميركي من دون منازع؟

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